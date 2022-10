Nikolas Ferreira ‘encobre’ direito de resposta com 100 fotos de Moraes como ‘Mickey’

Publicidade

Nikolas Ferreira (PL-MG), eleito este ano e que assume como deputado federal em 2023, publicou 100 imagens do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com orelhas de “Mickey” em seu perfil no Twitter, logo após cumprir a determinação do magistrado de postar um direito de resposta em retratação com o PT. Por ordem da Corte, o mineiro teve de desmentir que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva é a favor do aborto, fechará igrejas, perseguirá cristãos, legalizará as drogas, censurará as redes sociais, entre outros.

O direito de resposta foi publicado em formato de imagem, ou seja, não é possível encontrá-lo digitando palavras-chave na busca do Twitter. Para chegar à retratação, é necessário “descer” o perfil de Nikolas até acabarem as 100 imagens de Moraes como “Mickey”. O parlamentar, que é vereador de Belo Horizonte, aproveitou para fazer uma provocação ao ministro: “Feita a minha retração do PT, o Alexandre de Moraes não vai se importar com as 100 fotos dele de Mickey que postei logo depois”, afirmou.

Na última terça-feira, 25, o Tribunal decidiu por unanimidade acatar o pedido de direito de resposta movido pela coligação Brasil da Esperança, à qual pertence a candidatura de Lula. O pedido se refere a um vídeo, já excluído, em que o vereador afirmava que o candidato do PT, se eleito, “tornará os filhos dos brasileiros drogados, saqueará verbas públicas para patrocinar genocídio, tornará o salário insuficiente para alimentação familiar, fechará igrejas, perseguirá cristãos e proibirá cultos religiosos, cerceando a liberdade religiosa, entre outras acusações.

Apoiador do presidente, Nikolas Ferreira (PL-MG) é próximo da família do presidente e um dos principais cabos eleitorais do Planalto nas redes sociais.

“Quando seu filho chegar em casa com os olhos vermelhos de tanta droga, dá um sorriso e faz o L. Quando matarem alguém que você ama, fica frio e faz o L”, dizia o vídeo.

Continua após a publicidade