‘Nunca invadi nada de ninguém’, diz Nunes em evento com empresários

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), fez críticas veladas ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) ao participar do Seminário Real Estate, organizado pelo Lide em parceria com o Estadão, nesta quinta-feira, 11. Ambos são pré-candidatos ao comando da capital nas eleições do ano que vem. Há expectativa de que a disputa pela capital paulista reproduza a polarização vista no pleito de 2022, opondo os dois nomes.

Ao discursar para empresários do setor imobiliário, Nunes exaltou a própria gestão e associou o bom resultado, como as 384 mil empresas abertas na cidade, a uma continuidade das administrações João Doria (2017-2018) e Bruno Covas (2018-2021) - ambas mais à direita no espectro político. Com isso, o prefeito também procurou se contrapor à gestão do petista Fernando Haddad (2013-2016).

Ricardo Nunes participou do evento, realizado pelo Lide em parceria com o Estadão, e que reuniu especialistas e empresários para debater o novo momento do mercado imobiliário. Foto: Werther Santana/Estadão Conteúdo

“Eu nunca invadi nada de ninguém e nunca depredei nada de ninguém”, afirmou Nunes, sendo aplaudido na sequência. “Nossa administração respeita as leis. A gente conseguiu criar um ambiente - de 2017 para cá - de segurança jurídica. As pessoas sabem que podem investir aqui (em São Paulo) e que não terão surpresas”.

A declaração de Nunes foi interpretada como uma crítica velada ao principal rival na corrida pela administração paulista, visto que Boulos se tornou uma figura pública por sua atuação no Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), que luta pelo direito à moradia. Junto ao MTST, o psolista organizou ocupações de terrenos urbanos não utilizados. Boulos foi procurado para falar sobre a declaração do prefeito, mas preferiu não se manifestar.

Ao longo da abertura do evento, Nunes foi elogiado por nomes importantes do setor imobiliário, como o presidente da Abrainc, Luiz França, e o presidente da Secovi, Rodrigo Luna.

A presença do prefeito no evento com empresários soma-se ao movimento de busca por apoio para o pleito de 2024. Ao longo deste ano, Nunes se reuniu algumas vezes com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nos bastidores, o apoio do ex-mandatário ao emedebista é dito como certo. Com isso, deve caber a Bolsonaro a indicação do vice na chapa.

No fim de julho, o ex-governador de São Paulo e fundador do Grupo Lide, João Doria (sem partido), demonstrou apoio a Nunes por meio de uma publicação no X, antigo Twitter. “Fazendo uma caminhada com meu amigo, o Prefeito Ricardo Nunes. E falando sobre São Paulo, seus problemas e soluções”, escreveu.

Ao Estadão/Broadcast, Doria não condenou uma aproximação entre Nunes e o ex-presidente, mas disse acreditar que o prefeito não terá nenhuma atitude extremada para garantir apoio do bolsonarismo. “Todo o apoio que o atual prefeito puder obter para ampliar o seu arco de alianças, com vistas à sucessão, está correto”, disse o ex-governador.