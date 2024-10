Nunes aposta em baixa rejeição para superar Marçal após oscilar para baixo nas pesquisas

Em uma das últimas agendas de campanha nesta sexta-feira, 4, o prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) minimizou a oscilação negativa nas últimas pesquisas eleitorais e ressaltou obras ainda em andamento iniciadas sob sua gestão, durante caminhada pela Estrada do Alvarenga, na Zona Sul de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 4. Para ele, os índices baixo de rejeição permitem que ele tenha desempenho melhor nas urnas na disputa contra Pablo Marçal.

“Essa baixa rejeição minha e esse alto grau de aprovação de governo vão repercutir […] e a gente vai trabalhando, é isso aqui. Estar na rua, conversar com as pessoas, mostrar o que a gente fez. E mais do que isso, a capacidade de continuar fazendo, que é fundamental”, disse o atual prefeito.

Caminhada de Ricardo Nunes pelo comercio da Estrada do Alvarenga, Zona Sul de São Paulo. Foto: Tiago Queiroz/Estadao

PUBLICIDADE A caminhada começou poucos metros à frente das obras de alargamento da pista, iniciadas ainda em abril de 2023. Nunes aproveitou a agenda de campanha para destacar os feitos na região. “Isso aqui era um trânsito horrível, era um gargalo. Vocês passaram aqui por esse alargamento, que melhorou. Precisa continuar ainda, mas já foi dado um grande passo”, afirmou. Cercado de apoiadores e candidatos a vereador, Nunes caminhou por 240 metros ao lado de carros de som que destacavam o domingão tarifa zero. A estratégia do atual prefeito nesta reta final tem como foco capturar votos de eleitores de baixa renda. À tarde, o emedebista participa de duas carreatas ainda na Zona Sul da capital, no Grajaú e em Parelheiros.

Durante a agenda que ocorreu próximo à Represa Billings, por onde corre o Aquático SP, Nunes buscou ressaltar reformas em andamento para ligar a Estrada do Alvarenga à Nossa Senhora do Sabará e apresentou suas propostas para contribuir com a mobilidade da população que, segundo ele, “deixou de ser esquecida”.

“A gente não conseguiu resolver tudo nesse período, obviamente. Ficou muita coisa para fazer. Mas como a saúde financeira da cidade está em dia, a gente conseguiu elevar a capacidade de investimento”, disse.

Nunes minimiza oscilação nas pesquisas eleitorais

O emedebista avaliou a campanha eleitoral como positiva e minimizou a oscilação negativa nas pesquisas eleitorais. Nunes viu seus índices recuarem no último levantamento do Datafolha, divulgado nesta quinta-feira, 3. O atual prefeito caiu de 27% para 24% e continua empatado tecnicamente com Guilherme Boulos, que tem 26%, e Pablo Marçal, com 24%. Apesar da redução, Nunes disse estar seguro de que sua baixa rejeição e boa aprovação do governo podem contribuir nesta reta final da campanha eleitoral.

Marçal é hoje o candidato com a maior rejeição, com 58% dos eleitores dizendo que jamais votariam no ex-coach. Boulos aparece em seguida, com 38%. Entre os candidatos que lideram a disputa por um lugar no segundo turno, Nunes é o menos rejeitado, com 23%.

O candidato à reeleição aproveitou para criticar as propostas dos adversários, principalmente do ex-coach, que promete gerar dois milhões de empregos na capital paulista. “Tem pessoas colocando propostas mirabolantes ou colocando propostas daquilo que eu já estou fazendo. Como vocês viram no debate ontem. As pessoas falando coisas que, na verdade, já estão em andamento. Já está sendo realizado [...] pessoas prometendo um milhão de empregos. Aliás, dois milhões de empregos. Nós temos menos de 500 mil desempregados em São Paulo”, ressaltou.

Para o emedebista, as eleições municipais deste ano devem servir para gerar reflexões na população e realçar a necessidade de combater mentiras e agressões. “Eu acho que fica essa grande lição para essa eleição. Combate a mentira, combate a violência e combate a essas fake news de promessas que não são possíveis de serem feitas porque não existe conexão com a realidade da cidade”.