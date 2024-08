Nunes ironiza ‘faz o M’ de Pablo Marçal e é elogiado por bispo em primeira agenda oficial da eleição

Covas era crítico ao bolsonarismo e foi atacado pelo ex-presidente durante a pandemia. “O outro, que morreu, fecha São Paulo e vai ver Palmeiras e Santos no Maracanã”, disse o então presidente da República em 2021. Em entrevista ao Estadão/Broadcast na quinta-feira, Nunes disse que Bolsonaro errou ao fazer a declaração.

Crise com os bolsonaristas

Ricardo Nunes tem enfrentado críticas dos bolsonaristas nos últimos dias após gravar um vídeo de apoio à candidata a vereadora Joice Hasselmann (Podemos). Na gravação ele convida os eleitores a conhecer as redes sociais e o trabalho desempenhado pela candidata.

O deputado Eduardo Bolsonaro, filho ‘03′ do ex-presidente, declarou que é “inacreditável como Nunes cava a própria sepultura ao apoiar a maior traidora do bolsonarismo”. Hasselmann foi eleita deputada federal em 2018 com o apoio de Bolsonaro, mas rompeu com o clã no ano seguinte.