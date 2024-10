O que Lula fazia quando caiu e bateu a cabeça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cortava a unha do pé quando caiu no banheiro do Palácio da Alvorada, no último sábado, 19. O acidente doméstico resultou em cinco pontos na nuca e uma pequena hemorragia cerebral, que levaram o presidente a cancelar a viagem oficial à Rússia para a Cúpula do Brics.

PUBLICIDADE De acordo com relatos, Lula, como de costume, cortava a unha do pé sentado em um banco no banheiro. Ao terminar, reclinou-se para a frente para guardar o cortador na gaveta. Ao retornar à posição original, o banco - que era novo e com o qual ele ainda não estava acostumado - escorregou. O presidente caiu e bateu a nuca na banheira que estava atrás dele. O sangramento foi imediato, e Lula não titubeou em ir às pressas ao Hospital Sírio-Libanês. Nesta terça-feira, 22, o presidente passou por uma reavaliação. Segundo o boletim médico, Lula tem exame de imagem estável e está “apto” a exercer sua rotina de trabalho.