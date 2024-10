Lula sofre acidente doméstico em Brasília e cancela viagem à Rússia

BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada no Hospital Sírio-Libanês em Brasília na noite de sábado, 19, após sofrer um acidente doméstico que resultou em um ferimento na cabeça. Ele tinha uma viagem marcada para Kazan, na Rússia, para participar da 16ª Cúpula do BRICS, com ida prevista para hoje e retorno na quinta-feira, 24.

O Estadão apurou que o presidente caiu no banheiro do Palácio da Alvorada, após retornar de São Paulo, onde participou de uma live com o candidato do PSOL, Guilherme Boulos. O presidente foi levado à unidade do Sírio na capital federal onde seu ferimento na cabeça foi tratado. Ele levou três pontos no local. Após o atendimento médico, o presidente foi liberado para retornar ao Alvorada.

Neste domingo, 20, Lula retornou ao Sírio-Libanês para novos exames. Foi quando os médicos orientaram o presidente a cancelar a longa viagem de avião para a Rússia.

Lula está liberado para suas demais atividades e segue sob cuidados médicos do cardiologista Roberto Kalil Filho e da infectologista Ana Helena Germoglio.

Segundo o boletim médico, Lula sofreu um ferimento corto-contuso na região occipital, caracterizando uma lesão com corte e contusão na parte de trás da cabeça.