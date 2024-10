Marçal diz que ‘2026 é daqui a algumas semanas’ e apoiadores rezam e choram na Paulista após derrota

Derrotado na eleição para a Prefeitura de São Paulo, o candidato Pablo Marçal (PRTB) finalizou entrevista coletiva à imprensa dizendo que “2026 é daqui a algumas semanas”, indicando que pretende disputar a próxima eleição. Mais cedo, o presidente do PRTB, Leonardo Avalanche (PRTB), disse que a sigla “fará de tudo” para o ex-coach ser candidato à Presidência da República e disse que ele se tornou “novo expoente da política brasileira” com o resultado em São Paulo.

PUBLICIDADE Marçal, que inicialmente falaria com a imprensa em um centro de convenções em Pinheiros, cancelou a entrevista e informou que só se pronunciaria após suas redes sociais serem desbloqueadas. Depois, mudou de ideia e conversou com os jornalistas na porta de sua casa. Ele desconversou sobre se apoiará algum candidato no segundo turno, mas declarou que espera que o prefeito Ricardo Nunes (MDB) inclua no plano de governo parte de suas propostas, como a implantação da escola olímpica para as crianças e adolescentes da rede municipal de ensino.

Marçal ficou em terceiro, com 28,14% dos votos e não foi para o segundo turno porque Guilherme Boulos (PSOL) teve 29,07%, o equivalente a 56.853 votos a mais. Nunes ficou em primeiro com 29,48%, uma vantagem de 81.865 em relação ao ex-coach

SÃO PAULO, SP, 06.10.2024: ELEIÇÕES-APOIADORES-MARÇAL - Apoiadores de Pablo Marçal (PRTB), rezam e choram depois do resultado das eleições, nesta noite de domingo, 06 de outubro de 2024. (Foto: Fábio Vieira/Estadão Foto: Fábio Vieira/Estadão

Integrantes do núcleo mais próximo do influenciador, que ao longo da campanha utilizaram o Instagram para mostrar bastidores, silenciaram nas redes sociais após a derrota. As últimas publicações são do fim da tarde, quando a apuração ainda estava nas fases iniciais. A exceção foi Filipe Sabará, coordenador de campanha, que se manifestou por volta das 22h.

“O grande vencedor desta eleição chama-se Pablo Marçal que não se curvou para o sistema. Foi uma enorme honra ter caminhado ao lado deste grande guerreiro. Que Deus abençoe e continue iluminando os seus caminhos”, escreveu ele.

O sentimento destoou daquele exibido pelos eleitores mais engajados. O grupo que estava na Avenida Paulista, para onde Marçal iria para comemorar o resultado com direito a trio elétrico, foi aos prantos diante da derrota e rezou para o candidato do PRTB.

Cenas semelhantes foram vistas no centro de convenções. Enquanto aguardavam Marçal, os convidados improvisaram um culto religioso e oraram pela vitória do ex-coach enquanto a apuração ocorria. Eles deixaram o local antes mesmo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmar que matematicamente o candidato do PRTB estava fora do segundo turno.

“Senhor, nós cremos que o Senhor tem planos de paz, de bênção, de prosperidade, para São Paulo. Por isso nos cremos que o Senhor escolheu o Pablo para estar à frente, governando e liderando essa cidade”, dizia o coro que repetia as palavras de um orador ao microfone. Os jornalistas não tiveram acesso à área, mas a oração ecoava na sala destinada à imprensa.

Único a falar com a imprensa no local, o presidente nacional do PRTB, Leonardo Avalanche, disse que a divulgação por Marçal de um laudo médico falso que dizia que Boulos era usuário de cocaína contribuiu para a derrota. O ato rendeu nova suspensão dos perfis de Marçal no sábado, cortando o único meio de comunicação que ele tinha com os eleitores às vésperas da votação. Na visão do dirigente, a atitude afastou eleitores indecisos que fizeram falta ao final.

“Eu acho que quem o orientou a fazer isso cometeu um grande erro”, disse Avalanche. “O resultado das urnas mostra que atrapalhou um pouco, atrapalhou sim. Eu não fiquei sabendo (que o laudo seria divulgado). Como ele mesmo falou, foi o advogado pessoal dele (Tássio Renam) que orientou. Ele seguiu essa orientação e, de fato, depois, na verificação, pudemos ver que o laudo não tinha nexo”, acrescentou o dirigente partidário, que é um dos integrantes do PRTB suspeitos de terem ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).