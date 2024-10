Nunes e Boulos disputam segundo turno em São Paulo após superar vale-tudo de Pablo Marçal

Ao vivo | Eleições 2024: Acompanhe os resultados e as principais notícias do primeiro turno

O auge da acusação de uso de drogas de Marçal contra Boulos veio na noite da última sexta, 4, quando o ex-coach publicou um laudo falso que acusava o psolista de ter sido atendido em uma clínica em São Paulo, em 19 de janeiro de 2021, após “surto psicótico grave” pelo uso de cocaína. No dia seguinte, véspera do primeiro turno, peritos da Polícia Civil analisaram e concluíram pela “evidente falsificação” do documento.

Nunes, no entanto, não precisava se defender de Marçal apenas nos debates. O prefeito da maior cidade do País viu-se obrigado, em diversos momentos, a focar na tentativa de atrelar mais firmemente seu nome ao de Jair Bolsonaro (PL), apoiador oficial do emedebista no pleito paulistano. Isso porque o empresário conseguiu atrair parte do eleitorado bolsonarista - uma das apostas do candidato do MDB para sair vitorioso no pleito.

Com uma ala bolsonarista, entre apoiadores e políticos, declarando voto em Marçal, aliados do ex-presidente chegaram a admitir, em determinado momento da campanha, que apoiar Nunes poderia ser um erro, e que Bolsonaro tinha como estratégia manter “um pé em cada canoa” na disputa paulistana. “Estamos no muro, vendo no que vai dar. Apostamos no cavalo errado e quem está na frente é o azarão”, afirmou no final de agosto ao Estadão uma pessoa próxima do ex-mandatário, que pediu para não ser identificada.

“Bolsonaro é um cara de palavra. Ele já declarou que tem o apoio à nossa candidatura”, disse Nunes durante a campanha. O teor do discurso foi repetido pelo prefeito em diversas ocasiões em todo o período do primeiro turno, apesar da ausência do ex-presidente na capital paulista e na propaganda eleitoral. Na sexta-feira, reta final, Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo ao lado de Mello Araújo, seu indicado para a vice de Nunes, e pediu voto para o prefeito.