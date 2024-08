Pablo Marçal: com perfil bloqueado com 13 mi de seguidores, onde candidato pode fazer campanha?

Nas contas oficiais, Marçal tem 13,1 milhões de seguidores no Instagram, 2,6 milhões no TikTok, 3,6 milhões no YouTube e 351,9 mil no Twitter. Com exceção do Instagram, os perfis reservas nas demais redes ainda não passam das poucas dezenas de milhares.

“Eu preciso que vocês sigam e compartilhem os nossos novos perfis oficiais em todas as plataformas”, escreveu Marçal em publicação no Telegram neste sábado, 24, divulgando os endereços das contas alternativs. “Cai pra dentro desse movimento e me marca nos stories.”