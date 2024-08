Pablo Marçal: comunidade que remunerava apoiadores no Discord passa por faxina de mensagens

BRASÍLIA - Alvo de uma decisão da Justiça Eleitoral, a comunidade no Discord por meio da qual apoiadores de Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, eram remunerados em premiações de viralização dos vídeos do coach passou por uma exclusão de mensagens nos últimos dias.

PUBLICIDADE Na sexta-feira, 23, o juiz Antonio Maria Patiño Zorz, da 1ª Zona Eleitoral, concedeu uma liminar suspendendo temporariamente os perfis ligados a Marçal em plataformais digitais usadas para monetização, entre elas o Discord. O objetivo é impedir que haja a remuneração a pessoas que divulguem conteúdo do candidato, o que contraria a legislação eleitoral. Peça-chave da “indústria de cortes” montada pelo candidato para turbinar sua audiência, a comunidade “Cortes do Marçal” é administrada por Jefferson Zantut e Gabriel Galhardo, funcionários de uma das empresas do ex-coach, a PLX Digital. Por meio desse espaço eram organizadas as competições para remunerar os usuários que conquistassem o maior número de visualizações compartilhando trechos de vídeos de Marçal.

O Estadão procurou a campanha de Marçal para comentar o assunto, mas não teve resposta. Já Galhardo reagiu com emojis de risada e disse que “tem que verificar melhor”. Já Zantut respondeu que “nenhuma mensagem foi excluída, verifiquem melhor isso aí (risos)”.

O candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal Foto: Werther Santana/Estadão

Numa entrevista ao programa Ticaracaticast, em março deste ano, Marçal afirmou que remunerava os usuários que participavam dessas competições no aplicativo: “Eu pago duzentos paus toda semana. Eu não impulsiono, eu ensino os caras a cortar, você pode fazer dez mil por mês, vinte, tem moleque fazendo quatrocentos mil com meus cortes. Você entra no Discord, aí lá dentro tem a instrução para você participar”, disse ele.

O candidato vem conseguindo nos últimos anos multiplicar sua audiência nas redes sociais prometendo ganhos financeiros aos apoiadores. As premiações, que chegavam a R$ 10 mil ao campeão do mês e totalizaram R$ 57 mil em maio, fora os pagamentos diários, vinham atraindo cada vez mais participantes. A comunidade, que tinha 93,8 mil membros em junho, hoje alcançou 148,5 mil.

Nos últimos dias, após a campanha de Tabata Amaral (PSB) entrar com uma representação junto ao Ministério Público Eleitoral pedindo a suspensão do registro de candidatura do candidato do PRTB pelo esquema montado para ganhar engajamento por meio de pagamentos aos fãs, Zantut apagou os chats contendo mensagens a respeito de quais contas foram remuneradas.

Publicidade

Na competição que durou de 22 de abril até 22 de maio deste ano, por exemplo, as maiores premiações foram anunciadas para as contas @identidadedesucesso, @codigosdopablo, @evolutionmilionaria, @takesdopmarcal e @metaversomilionario. Os dez primeiros colocados naquele torneio geraram 238,7 milhões de visualizações em 30 dias, de acordo com a organização. Hoje não é possível mais conferir esses dados, pois as mensagens foram apagadas, mas o Estadão as registrou.

Já outra competição, promovida entre 24 de junho e 7 de julho, como mostrou o site Aos Fatos, colocava como critério que os participantes usassem as hashtags #prefeitomarçal e #cariani nos vídeos publicados. Amigo de Marçal, Renato Cariani é um influenciador fitness que virou réu no começo do ano por suspeita de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A organização informou ter distribuído ao menos R$ 20 mil em premiação.

Esse tipo de evento serve para impulsionar o conteúdo criado por Marçal. A partir do momento da inscrição no torneio, os participantes têm acesso a um banco de vídeos do ex-coach previamente disponibilizado pelos organizadores para serem distribuídos pelas redes sociais. Os usuários que conseguiram o maior número de visualizações vencem

Regulamento de torneio também foi apagado

Até dias atrás, a aba “Competição” da comunidade “Cortes do Marçal”, que tratava do evento onde os usuários competiam por dinheiro, trazia canais sobre o regulamento do torneio, valor das premiações e resultados diários e mensais com identificação dos participantes vencedores, mas todos eles desapareceram.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE A premiação diária considerava os três primeiros vídeos com mais visualizações, em qualquer uma das três redes sociais válidas (YouTube, TikTok e Instagram). No chat para responder às dúvidas mais frequentes, os organizadores explicavam como ganhar dinheiro com os cortes: “Participando da competição, você pode ganhar as premiações! E através da monetização de suas redes sociais, na qual, deverá ser o seu maior foco. Pois pode virar uma renda passiva ao decorrer do tempo” (sic). O conteúdo disponibilizado tem tanto vídeos sobre Marçal quanto chacota a adversários eleitorais e recados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com quem o empresário passou a viver um cabo de guerra esta semana. O alvo principal dos vídeos tem sido o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), a quem Marçal acusa de consumir cocaína, sem nenhuma comprovação. Uma comunidade vinculada ao “Cortes do Marçal” e administrada por Galhardo, a HypeX passou a publicar o resultado das competições que eram promovidas no chat original. Nos últimos dias, no entanto, essa comunidade também sofreu uma limpeza geral, e todo o conteúdo foi removido. A última competição promovida pela HypeX esteve ativa de 30 de julho a 18 de agosto, já com a campanha eleitoral em andamento, mas o foco do evento era promover Marcos Paulo, amigo e sócio de Marçal.