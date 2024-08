Pablo Marçal muda declaração de bens e retira R$ 24 milhões do patrimônio informado ao TSE; veja

BRASÍLIA – O ex-coach Pablo Marçal, candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, retirou R$ 24 milhões dos bens declarados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A retificação, apresentada na segunda-feira, 12, excluiu letras de crédito dele no Banco Itaú e no Banco Safra. Marçal não incluiu os R$ 22 milhões de patrimônio que omitiu nem uma empresa que não foi incluída no sistema da Justiça Eleitoral.

O candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) Foto: Werther Santana/Estadão

No último dia 7, Marçal declarou ao TSE ter um patrimônio de R$ 193.503.058,17, mais do que o dobro de quando foi candidato a deputado federal em 2022. Após a retificação, a soma dos bens dele é de R$ 169.503.058,17. O Estadão procurou o candidato para questionar o motivo da retificação, mas não obteve retorno. Os R$ 24 milhões excluídos correspondem a letras de crédito, que são investimentos de renda fixa emitidos por bancos que têm como lastro empréstimos e financiamentos. Metade do valor é referente a aplicações financeiras imobiliárias no Itaú e outra é sobre créditos agropecuários no Banco Safra.

Sem alteração

Marçal não incluiu na declaração de bens dele os R$ 22 milhões de cotas de empresas que não foram declaradas à Corte Eleitoral. Além do valor, o ex-coach não declarou participação na Flat Investimentos, empresa que é sócio com a esposa dele, Ana Carolina Marçal. A informação sobre as omissões de patrimônio foram publicadas na terça-feira, 13, pelo portal UOL, um dia depois do pedido de alteração do que havia sido informado à Justiça Eleitoral por Marçal.

A Flat, com sede em Barueri, na Grande São Paulo, tem capital social de R$ 1 milhão. Como Marçal detém 50% da empresa, ele deveria ter declarado o valor de R$ 500 mil ao TSE.

Marçal possui 50% das participações da Marçal Holding, e o capital social que lhe pertence é de ao menos R$ 19.871.592. Mesmo assim, o valor declarado à Justiça Eleitoral foi de R$ 250 mil. Na Marçal Participações, ele possui R$ 2.555.475 em cotas, conforme o capital social informado à Receita Federal, mas disse ao TSE ter R$ 450 mil.

Questionado pelo portal UOL sobre os valores ocultados na declaração de bens, Marçal afirmou que a situação se tratava de “um erro simples, coisa de contador”. O candidato do PRTB disse ainda que a equipe jurídica dele estaria preparando uma revisão de um “erro de digitação”.

