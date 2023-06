Reunião de Lula tem pito em ministros e cobrança para atender Centrão

BRASÍLIA - Articulador político do governo, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, cobrou dos colegas que atendam as reivindicações de deputados e senadores, se não quiserem enfrentar uma crise ainda pior. Alvo do Centrão, Padilha chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de “Pelé” e o vice Geraldo Alckmin de “Tostão”, na reunião ministerial desta quinta-feira, 15, mas disse que, embora o governo conte com muitos “craques” na política, ficou com a imagem de ser avesso ao Congresso.

“Cada porta que se fecha para um parlamentar é uma porta trancada para o governo no Congresso”, afirmou Padilha durante a reunião. A declaração do ministro soou como um pito nos colegas.

Padilha pediu que todos levem parlamentares a tiracolo nas viagens que fizerem pelo País para inaugurações de obras, porque, se não agirem assim, o Executivo sofrerá retaliações e eles podem até mesmo ser convocados para depor em CPIs.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante reunião ministerial no Planalto nesta quinta-feira, 15 Foto: EVARISTO SA / AFP

Acusado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de uma série de falhas na articulação política, Padilha disse ter enviado “mais de 400″ nomes indicados por parlamentares para ocupar cargos nos Estados, mas percebeu que nada saiu do papel.

O Centrão cobra a liberação de cargos pelo governo e alega que a equipe de Lula só atende o PT. Pelo relato de Padilha, porém, os ministérios não encaminharam as indicações para o Sistema Integrado de Nomeações e Consultas (Sinc), abrigado na Casa Civil. O sistema reúne os nomes de pessoas que podem ser nomeadas para postos no governo.

Nos bastidores, ministros põem a culpa pelo atraso justamente na Casa Civil, comandada por Rui Costa, que demora a fazer um “pente fino” nos currículos dos aliados não petistas. Durante a reunião desta quinta-feira, no entanto, Padilha disse que, se os ministérios não encaixam as indicações no Sinc, a Casa Civil não tem como fazer a análise dos nomes.

Continua após a publicidade

A demora no preenchimento de cargos como os da Codevasf, Dnit, Suframa e Caixa e também a falta de liberação das emendas parlamentares são as principais queixas do Centrão contra o governo.

Lira chegou a sugerir a Lula, recentemente, que trocasse os seus interlocutores com o Congresso. Lira propôs que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, assumisse a articulação política do governo. No desenho idealizado por Lira, o atual secretário-executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo – indicado para uma diretoria do Banco Central – poderia ir para a Fazenda. Lula não aceitou.

‘Faça o seu melhor, na condição que você tem’

Prestes a deixar o cargo, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, usou uma frase motivacional do escritor Mário Sérgio Cortella para definir sua situação. “Faça o seu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda”, disse ela.

Daniela pediu a desfiliação do União Brasil e o partido pressionou Lula por sua substituição na equipe. O mais cotado para o lugar da ministra é o deputado Celso Sabino (União Brasil- PA), ligado a Lira.

Em sua exposição, Daniela mostrou um vídeo produzido pelo Turismo com uma campanha publicitária de divulgação das belezas do Brasil. Lula disse, então, que faltavam ali as imagens de Santarém, no Pará, onde o rio Tapajós se encontra com o Amazonas.

Não foram poucos os que notaram que Pará é o Estado de Celso Sabino, o próvável sucessor da ministra, que, a exemplo de seu marido, o prefeito de Belford Roxo (RJ), Wagner Carneiro, o Waguinho, deve ingressar no partido Republicanos.