Paraná Pesquisas em São Paulo: Nunes tem 52,8% e Boulos tem 39% no segundo turno

Levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas para a corrida eleitoral na capital paulista aponta que o prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) teria hoje 52,8% dos votos totais, contra 39% do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL). Segundo o instituto, outros 4,8% votariam em branco ou nulo, enquanto 3,4% não souberam ou não responderam. A pesquisa é a primeira divulgada sobre o segundo turno na capital paulista.

PUBLICIDADE Em comparação com o último levantamento para o confronto entre os dois na segunda etapa de votação, realizado antes do primeiro turno, Nunes oscilou e 50,6% para 52,8%. Já Boulos foi de 35,3% para 39%. A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Foram ouvidos 1.200 eleitores entre os dias 7 e 9 de outubro, por meio de entrevistas presenciais. O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) sob o protocolo: SP-08049/2024.

Nunes e Boulos se enfrentam no 2º turno Foto: Daniel Teixeira/Estadão e Leandro Paiva/@leandropaivac

Na pesquisa espontânea, quando o nome dos candidatos não é apresentado o eleitor, Ricardo Nunes registrou 35,3%. Já Boulos pontuou com 29%. Os que não souberam ou não responderam são 25,3%. Os que disseram que vão votar em branco, nulo ou que não votarão em ninguém são 7,8%. Ainda houve 2,7% que citaram outros nomes que não estão na disputa.

De acordo com o Paraná Pesquisas, Nunes tem potencial de voto maior e menor rejeição. O prefeito “com certeza” receberia o voto de 37% dos eleitores, enquanto 28,8% dizem que poderiam votar nela e 33,1% apontam que não escolheriam ele de jeito nenhum. No caso de Boulos, são 31,7% os que votariam nele com certeza, 18,1% os que poderiam votar e 48,1% os que não votariam e jeito nenhum.