Paraná Pesquisas em Campo Grande: Adriane Lopes tem 48% e Rose Modesto, 41,5%, no segundo turno

O primeiro levantamento do instituto Paraná Pesquisas para o segundo turno em Campo Grande, divulgado nesta segunda-feira (14), aponta um empate técnico entre as candidatas Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União Brasil). A atual gestora da capital sul-mato-grossense lidera numericamente com 48% das intenções de voto. Já Modesto, ex-vice-governadora do Estado, vem logo atrás com 41,5%.

Segundo o instituto, 6,7% dos entrevistados pretendem votar nulo ou em branco e 3,7% não souberam ou quiseram responder. Foram ouvidos 700 eleitores entre 10 e 13 de outubro. O grau de confiança da pesquisa é de 95%. A margem de erro é de 3,8 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE sob o protocolo MS-06954/2024.

Rose Modesto lidera a rejeição entre as candidatas, com 37,6% dos eleitores dizendo que não votariam nela. Adriane Lopes vem na sequência com 29,7%. Considerando só as intenções de voto do eleitorado feminino, ambas estão empatadas com 45,6%. Já para o público masculino, a diferença aparece, com 50,8% das intenções para Adriane e 36,8% para Modesto. Adriane Lopes, 48, busca a reeleição em Campo Grande. A primeira prefeita mulher do município é apadrinhada pela senadora Tereza Cristina (PP). Na última sexta-feira (11), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apareceu em um vídeo nas redes sociais declarando apoio a Lopes no segundo turno.

Já Rose Modesto, 46, ex-vice-governadora e deputada federal, tem como aliado o ex-prefeito Marquinhos Trad (PDT). As candidatas desbancaram o tucano Beto Pereira (PSDB) – apoiado por Valdemar da Costa Neto, presidente do Partido Liberal (PL) e por Bolsonaro no primeiro turno. Esta é a primeira vez que um segundo turno em Campo Grande é disputado exclusivamente por duas mulheres.