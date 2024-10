Paraná Pesquisas em Cuiabá: Abílio Brunini tem 48,3% e Lúdio Cabral, 43,1% das intenções de voto

BRASÍLIA - Levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 25, sobre o segundo turno em Cuiabá (MT) mostra que o cenário eleitoral está indefinido. O deputado federal Abílio Brunini (PL) tem 48,3% das intenções de voto e o deputado estadual Lúdio Cabral (PT) aparece com 43,1%. Como a margem de erro é de 3,5 pontos porcentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

Outros 3,3% dos eleitores cuiabanos estão indecisos e 5,4% pretendem votar em branco ou nulo.

A Paraná Pesquisas ouviu 800 eleitores de Cuiabá entre os dias 21 e 24 de outubro. O índice de confiabilidade é de 95% e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MT-04958/2024.

Na apuração dos resultados pela Justiça Eleitoral, os votos em branco ou nulos são excluídos. Neste cenário, Abílio Brunini tem 52,8% das intenções de voto, e Lúdio Cabral aparece com 47,2%. Na pesquisa espontânea, onde o entrevistado fala o nome de preferência sem ter contato com a lista oficial de candidatos, Abílio foi citado por 38% e Lúdio por 33,4%. Neste cenário, indecisos somam 24,6% e outros 3,8% pretendem votar em branco ou nulo.

Os dois candidatos também estão empatados na rejeição. Os que dizem que não votariam de jeito algum em Lúdio são 43,8%. No caso de Abílio, o índice é de 40%. Outros 12,5% disseram que poderiam votar nos dois e 6,1% não responderam.

De acordo com a segmentação, Abílio se sai melhor entre os que possuem ensino superior (54,3%), os homens (54,2%) e a população economicamente ativa (51,7%). Lúdio, por sua vez, se destaca entre os que não fazem parte da população economicamente ativa (51,5%), os maiores de 60 anos (50,7%) e os que possuem até o ensino fundamental (49,7%).

No primeiro turno das eleições em Cuiabá, realizado no último dia 6, Abílio ficou em primeiro com 126.944 votos (39,6% dos votos válidos). Contrariando as pesquisas de intenção de voto, Lúdio ficou com a segunda vaga ao obter 90.719 votos (28,3% dos votos válidos).

O deputado federal Abílio Brunini (PL) e o deputado estadual Lúdio Cabral (PT) Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados e JLSiqueira/ALMT