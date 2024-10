Segundo turno de Cuiabá tem duelo entre petista conservador e deputado bolsonarista

De acordo com pesquisas de intenção de voto divulgadas nos últimos dias, Abílio Brunini tem pouco mais de 52% das intenções de voto. Já Lúdio Cabral está com cerca de 45%. No começo do mês, o petista aparecia com menos de 40% dos votos. Já Abílio somava cerca de 53%, um pouco menos do que tem agora.

Deputado federal em primeiro mandato, Abílio explora o apoio de Jair Bolsonaro, que já esteve inclusive em atos de campanha com ele em Cuiabá. Ele também recebeu recentemente a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro para um comício na capital mato-grossense. “Onde tem PT tem desgraça, fome, tem mentiras e assassinatos de reputação”, disse Michelle no evento, realizado no último dia 18 em um hotel fazenda da cidade. Aos 40 anos, Brunini é arquiteto de formação. Em 2020, chegou ao segundo turno na disputa pela prefeitura, então pelo Podemos.