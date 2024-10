Paraná Pesquisas em Campo Grande: Adriane Lopes tem 47,8% e Rose Modesto, 42,3% no segundo turno

Levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 24, mostra um empate técnico entre a atual prefeita Adriane Lopes (PP), com 47,8% dos votos, e a ex-deputada federal Rose Modesto (União), que soma 42,3%, no segundo turno da eleição municipal em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Brancos e nulos representam 6,4%; outros 3,6% não responderam ou disseram não saber em quem votar.

Adriane Lopes (à esq.) e Rose Modesto estão em empate técnico na disputa pela prefeitura de Campo Grande, segundo o Paraná Pesquisas Foto: Reprodução/Instagram

PUBLICIDADE A pesquisa também perguntou aos moradores da cidade qual sua expectativa sobre o resultado da disputa. Para 47%, a atual prefeita deverá ter êxito no pleito. Outros 38% acreditam na vitória da candidata do União Brasil. Já quando questionados em quem não votariam “de jeito nenhum”, 38% dos respondentes rejeitam Adriane Lopes e 41,1% mencionam o nome de Rose Modesto.

O Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores com idades a partir de 16 anos, seguindo amostra representativa do município de Campo Grande. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo MS-06183/2024.