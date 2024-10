Paraná Pesquisas em Fortaleza: André Fernandes tem 48,1% e Evandro Leitão, 43% no segundo turno

No cenário espontâneo, quando não são apresentados os nomes dos postulantes aos eleitores, 35,6% afirmaram a intenção de votar em Fernandes. Leitão, por sua vez, tem a preferência de 30% dos fortalezenses nesse caso. Outros nomes foram citados por 0,8% dos entrevistados, enquanto 5,1% disseram que pretendem votar em branco, nulo ou em ninguém. O índice dos que não souberam ou não responderam chegou a 28,5%.

O petista lidera o cenário de rejeição do levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas. “Não votariam de jeito nenhum” em Evandro Leitão 46,3% dos eleitores de Fortaleza. O índice para André Fernandes é de 37,6%. Os que disseram que “poderiam votar” no postulante do PL para assumir a cadeira de prefeito da capital cearense são 18,9%, ante 19,5% do candidato do PT.