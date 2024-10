Paraná Pesquisas em Salvador: Bruno Reis tem 74%, Geraldo Júnior, 7,4%, e Kleber Rosa, 3,5%

O prefeito de Salvador (BA), Bruno Reis (União Brasil), candidato à reeleição, lidera a disputa eleitoral com 74% dos votos, segundo o levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 1. Reis ampliou a margem registrada na última pesquisa - quando tinha 68,3%. Caso o resultado registrado se concretize, o postulante será eleito no primeiro turno. Geraldo Júnior (MDB) aparece em segundo lugar com 7,4% das intenções de voto - antes tinha 9,8%.

Os outros concorrentes também mantiveram distância considerável do atual prefeito. Kleber Rosa (PSOL) tem 3,5%, Eslane Paixão (UP), 1,3%, Victor Marinho (PSTU), 0,9%, Silvano Alves (PCO), 0,8%, e Giovani Damico (PCB), 0,4%. Os que não sabem ou não responderam são 4,3%. Brancos e nulos somam 7,6%.

O levantamento ouviu 800 eleitores entre os dias 27 e 30 de setembro. A margem de erro é de 3,5 pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA-00014/2024.

Bruno Reis também lidera na pesquisa espontânea com folga. O atual prefeito tem 48,3%, seguido de Geraldo Júnior, 2,8%, Kleber Rosa, 1,3%, e Eslane Paixão, 0,1%. Outros nomes citados somam 0,4%. O candidato à reeleição possui o menor índice de rejeição entre os postulantes. Reis é rejeitado por 14,8% dos entrevistados. Júnior lidera com 46% dos eleitores afirmando que jamais votariam no emedebista. Rosa aparece logo em seguida, com 24,5% de rejeição, seguido de Marinho, 19,5%, Eslane, 19,1%, Damico, 16,8%, e Alves, 16,6%.

A gestão municipal é aprovada por 79,1% dos entrevistados e reprovada por 17,3%. Outros 3,6% não souberam responder ou preferiram não opinar. Para 57,7% dos eleitores, a administração é ótima ou boa. Já 29,3% dos entrevistados avaliam como regular e 11,4% consideram a atuação de Reis ruim ou péssima. Não sabem ou não opinaram são 1,8%.