Paraná Pesquisas em Fortaleza: André Fernandes tem 47,1% e Evandro Leitão, 44,2% no segundo turno

O postulante do PL também surge na liderança no cenário espontâneo, quando não são apresentados os nomes dos candidatos aos entrevistados, com 37% das intenções de voto. O oponente do PT acumula 35,8%. Ambos também estão em empate técnico neste caso. O índice de quem não soube ou não quis responder é de 21%, e 6% afirmou que não deve votar em ninguém, em branco ou nulo. 0,2% dos eleitores citaram outros nomes.

O petista é dono do maior índice de rejeição entre os dois nomes que avançaram ao segundo turno em Fortaleza. 45,6% dos eleitores da capital cearense não votariam nele de jeito de nenhum, ante 43,2% no oponente do PL. A parcela da população que poderia votar nos dois é de 7,1%, e são 6,8% os que não souberam ou não quiseram responder.