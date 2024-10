Paraná Pesquisas em São Paulo: Ricardo Nunes tem 51,2% e Guilherme Boulos, 40,7% no segundo turno

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas para a disputa eleitoral em São Paulo mostra que o prefeito Ricardo Nunes (MDB) teria hoje 51,2% das intenções de voto, enquanto o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), ficaria com 40,7%. De acordo com o instituto, o índice dos eleitores que votaria em branco ou nulo ou que dizem não pretender votar em ninguém alcança 5.2%. Já os que não souberam ou não responderam são 2,9%.

PUBLICIDADE Considerando apenas os votos válidos, ou seja, excluindo-se brancos, nulos e indecisos, Nunes teria 55,7%, enquanto Boulos somaria 44,3%. Na pesquisa espontânea, aquela na qual o eleitor não é informado do nome dos candidatos e precisa apontar em quem vai votar sem uma lista, Ricardo Nunes aparece com 38,5%, enquanto Guilherme Boulos aparece com 32,9%. Neste caso, são 21,6% os que se disseram indecisos e 6,7% os que disseram que não vão votar em ninguém, vão votar em branco ou nulo. Houve ainda um contingente de 0,3% dos eleitores que citou outros nomes que não estão na disputa.

Ricardo Nunes e Guilherme Boulos que disputam o segundo em São Paulo no próximo domingo Foto: Werther Santana/Estadão

No último levantamento instituto, divulgado no dia 22, Ricardo Nunes aparecia com 51,7% das intenções de voto, enquanto Guilherme Boulos somava 39,6%. Brancos, nulos e eleitores que não escolheriam nenhum dos candidatos somavam 5,3%. Os que não sabem ou não responderam são 3,4%. Levando em consideração apenas os votos válidos - quando são descartados os votos brancos e nulos - Nunes acumulava 56,6%, enquanto Boulos somava 43,4%.

O Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores na capital paulista entre os dias 21 e 25 de outubro. O nível de confiança estimado é de 95% para uma margem de erro estimada de 2,6 pontos porcentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo SP-05333/2024.

Potencial de voto de Nunes é maior e rejeição é menor

A pesquisa também mediu o potencial de voto dos candidatos. No caso de Ricardo Nunes, são 37,9% os que dizem que votariam nele com certeza para prefeito de São Paulo, enquanto 23,8% afirmam que poderiam votar nele. Já os que não votariam no emedebista de jeito nenhum são 37,2%. No caso de Boulos, os que votariam nele com certeza são 33,5%, enquanto 18,5% poderiam votar. Os que não votariam no psolista de jeito nenhum são 46,3%.