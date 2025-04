Pedro Lucas diz que não tomará decisão sobre ministério ‘sem ouvir deputados’

Em sua conta na rede social X (antigo Twitter), Pedro Lucas agradeceu a confiança e destacou que “qualquer definição será construída coletivamente, em diálogo” com a bancada da legenda na Câmara.

“Fui eleito para representar e conduzir os interesses da bancada, sempre com equilíbrio, transparência e compromisso com o projeto político que nos une. Não tomarei nenhuma decisão sem antes ouvir os deputados e deputadas que confiam no meu trabalho e com quem compartilho, diariamente, a construção de uma agenda em defesa do país”, afirmou.