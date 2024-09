Pergunta do Eleitor: Candidatos de SP respondem a questões enviadas por leitores do ‘Estadão’

Dando continuidade à cobertura especial das Eleições de 2024, o Estadão estreia nesta quinta-feira, 5, o quadro Pergunta do Eleitor. A série reúne cinco perguntas enviadas por seguidores do jornal no Instagram, direcionadas aos principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. As respostas dos candidatos serão publicadas em vídeo nas redes sociais entre 5 e 11 de setembro. O primeiro tema abordado na série é mudanças climáticas.

As perguntas direcionadas aos candidatos da maior cidade da América Latina seguiram os temas propostos pela Agenda SP, que aborda questões de grande impacto para São Paulo, como educação, transporte, economia, meio ambiente, urbanismo, revitalização do centro e segurança pública. No mês passado, jornalistas do Grupo Estado já haviam questionado os candidatos sobre esses assuntos, resultando em uma série com sete reportagens especiais.

Boulos, Nunes, Marçal, Tabata, Datena e Marina Helena. Foto: Felipe Rau e Werther Santana/Estadv£o Foto: Felipe Rau e Werther Santana/Estadão

As questões dos eleitores paulistanos foram enviadas aos seis candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto: Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB), Pablo Marçal (PRTB), José Luiz Datena (PSDB), Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo). No entanto, Marçal e Datena não responderam às cinco perguntas enviadas. Confira abaixo as respostas dos demais candidatos.

Pergunta 1: quais são as propostas para preparar São Paulo para as mudanças climáticas?

Guilherme Boulos

Candidato do PSOL diz que pretende reduzir emissão de carbono na cidade, além de incentivar coleta seletiva.

Ricardo Nunes

Candidato do MDB aposta em plano de ação climática e ampliação da cobertura verde na cidade.

Tabata Amaral

Candidata do PSB ressalta a necessidade de mapear de áreas de risco e intervir nesses territórios.

Marina Helena

Candidata do Novo propõe desconto em IPTU de quem faz reformas ambientais.

Confira a programação

Pergunta 2: será publicada na sexta-feira, 6.

Pergunta 3: será publicada na segunda-feira, 9.

Pergunta 4: será publicada na terça-feira, 10.

Pergunta 5: será publicada na quarta-feira, 11.

PUBLICIDADE Entre 9 e 14 de setembro, os candidatos também serão entrevistados Os temas da Agenda SP serão o fio condutor das entrevistas. Toda a cobertura eleitoral vai contar com o serviço de fact-checking (verificação de fatos) do Estadão Verifica, além de publicações específicas nas redes sociais do Grupo Estado. Multiplataforma A cobertura das eleições de 2024 será multiplataforma. Vídeos explicativos sobre o processo eleitoral e os principais temas das eleições serão produzidos pelo Estadão Explica e veiculados nas redes. O quadro Joga no Google também será relançado, com a parceria técnica da big tech. Nesse quadro, os candidatos respondem às cinco perguntas mais buscadas sobre eles. Além disso, será possível acompanhar o resultado das eleições por meio do WhatsApp. Mapas interativos serão produzidos mostrando a cidade que o próximo prefeito irá administrar. As produções irão complementar, entre outros aspectos, a Lei de Zoneamento, as linhas de metrô, o índice de criminalidade, polos econômicos e de turismo. Também será possível verificar o voto de cada bairro após os turnos de votação.

Como já realizado nos últimos anos, o Estadão também disponibilizará páginas com diversas informações sobre todos os candidatos nas mais de 5.000 cidades do País e apresentará resultados em tempo real, com números obtidos diretamente dos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).