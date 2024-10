Pesquisa Atlas em Goiânia: Sandro Mabel tem 51,4% e Fred Rodrigues, 45,3% no segundo turno

Os eleitores ainda foram questionados sobre a imagem dos candidatos. Para 43%, Fred Rodrigues tem uma imagem positiva. Outros 22% a consideram neutra e 35% avaliam a imagem do candidato do PL como negativa. Sandro Mabel possui uma imagem positiva para 39% dos entrevistados, enquanto 33% consideram neutra e 28% acham negativa.

O levantamento perguntou aos entrevistados qual a avaliação deles sobre o desempenho dos atuais líderes do Executivo municipal, estadual e federal. A gestão do atual prefeito Rogério Cruz (Solidariedade) é reprovada por 91% dos eleitores. Outros 4% não souberam responder e 6% aprovam a atuação de Cruz na Prefeitura. O prefeito terminou em sexto lugar no primeiro turno com 3,14% dos votos dos eleitores.