Pesquisa Atlas em Guarulhos: Elói Pietá tem 26%, Lucas Sanches, 25% e Jorge Wilson, 19%

Pesquisa AtlasIntel para a Prefeitura de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, divulgada nesta quinta-feira, 3, aponta um empate técnico entre os candidatos Elói Pietá (Solidariedade) e Lucas Sanches (PL). Pietá lidera com 26,4% das intenções de voto, enquanto Sanches aparece logo atrás com 25,9%. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Jorge Wilson, o “Xerife do Consumidor” (Republicanos), aparece com 19,6% das intenções de voto, seguido por Alencar Santana (PT), com 14,1%. Já Márcio Nakashima (PDT) é citado por 6,9% dos eleitores.

Vista aérea de Guarulhos / Fotógrafo/criador Prefeitura de Guarulhos Foto: Prefeitura de Guarulhos

Os resultados são da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores. Brancos e nulos somam 5,1% e não sabem ou não responderam 1,4%.

A pesquisa ouviu 830 eleitores entre os dias 27 de setembro e 2 de outubro. O nível de confiança do levantamento é de 95%, e a amostra está registrada no TSE sob o número SP-06709/2024.

Cenários do segundo turno

O Atlas também questionou os entrevistados sobre suas preferências em possíveis cenários de segundo turno. Elói Pietá venceria Jorge Wilson por 39% a 32%. Já contra Lucas Sanches, o cenário é indefinido, com ambos empatados em 40%. Contra Alencar Santana, do PT, Pietá perderia por 41% a 40%.