Pesquisa Atlas em Cuiabá: Lúdio Cabral tem 50,1% e Abílio Brunini, 49,9% dos votos válidos Na véspera do segundo turno na capital de Mato Grosso, os candidatos do PT e do PL estão empatados no porcentual de votos válidos; margem de erro é de três pontos porcentuais