Pesquisa Atlas em Cuiabá: Abílio Brunini tem 52,6% e Lúdio Cabral, 45,7%, no segundo turno

Um novo levantamento do instituto AtlasIntel mostra que o candidato à prefeitura de Cuiabá (MT), Abílio Brunini (PL) lidera as intenções de voto com 52,6% ante 45,7% de seu adversário, Lúdio Cabral (PT). Os votos brancos e nulos dos eleitores cuiabanos somam 1,7%.

Na pesquisa anterior, divulgada em 14 de outubro, o candidato do PL acumulava 52% das intenções contra 46% de seu adversário do PT. Considerando apenas os votos válidos na pesquisa atual, quando são excluídos da contagem os brancos e nulos, Abílio aparece com 53,5%, enquanto Lúdio tem 46,5% dos eleitores de Cuiabá.

Lúdio Cabral (PT) e Abílio Brunini (PL) disputam o segundo turno das eleições municipais em Cuiabá, Mato Grosso. Foto: @LudioCabralmt via Facebook e Mário Agra/Câmara dos Deputados

O instituto Atlas colheu a opinião de 1.209 eleitores da cidade de Cuiabá entre os dias 15 e 20 de outubro. O índice de confiança do levantamento é de 95%, e a margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MT-04591/2024.

PUBLICIDADE Os maiores problemas da cidade, segundo os eleitores, são saúde (81,2%), corrupção (47,5%) e a criminalidade (31,3%). Os que menos afetam o município, ainda segundo a Atlas, são habitação (4,2%), desordem urbana e barulho (4,1%) e a população de rua (3,6%). O levantamento também perguntou aos eleitores sobre a avaliação dos líderes de governo das esferas municipal, estadual e federal. O atual prefeito, Emanuel Pinheiro (MDB), detém a pior taxa de aprovação entre os três chefes de Executivo pesquisados. O mandatário municipal conta com 16% de aprovação ante 78% de desaprovação da população da capital do Mato Grosso. Outros 6% não souberam responder.

O presidente Lula (PT) aparece na sequência, com 33% de aprovação. Em contrapartida, 56% dos eleitores cuiabanos desaprovam o desempenho do atual chefe do Executivo federal. Outros 11% não souberam avaliar a gestão do petista.

Já o governador Mauro Mendes (União) ostenta a melhor taxa de aprovação: 59%. Sua desaprovação chega a 30%, enquanto 11% não souberam responder à questão.

Publicidade