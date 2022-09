Pesquisa BTG/FSB: 45% dos eleitores de Ciro e 39% dos de Simone escolheriam Lula no 2º turno

Pesquisa do Instituto FSB para presidente da República encomendada pelo banco BTG Pactual, divulgada há pouco, aponta que 45% dos eleitores declarados de Ciro Gomes (PDT) e 39% dos de Simone Tebet (MDB) no primeiro turno votariam em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno, caso seus candidatos não permanecessem na disputa.

Entre os eleitores de Ciro, 27% votariam em Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno e 25% dos de Simone apoiariam a reeleição do atual presidente.

Entre os que declararam voto em Ciro no primeiro turno 60% dizem ter certeza da decisão. Para os eleitores de Simone, 65% dizem estar certos de sua escolha. O porcentual dispara entre os eleitores declarados de Bolsonaro, com 91% de certeza do voto declarado, e os de Lula, com 89% de certeza de que a decisão está tomada em relação ao voto no primeiro turno.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a liderança nas pesquisas de intenção de voto, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e André Janones (Avante)

Foram ouvidos 2.000 eleitores entre a sexta-feira, 23, e o domingo, 25, o intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro de 2 pp. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-08123/2022.

Com a pesquisa FSB, o agregador de pesquisas eleitorais do Estadão Dados já está atualizado e mostra Lula tem 47% das intenções de voto e Bolsonaro, 33%. Considerando-se apenas os votos válidos, ou seja, sem contar brancos, nulos e indecisos, Lula tem 52% e Bolsonaro, 36%.