Pesquisa Datafolha em BH: Tramonte tem 29% e quatro candidatos estão empatados em segundo lugar

A um mês da eleição, o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) tem 29% das intenções de voto na disputa pela prefeitura de Belo Horizonte, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 5. Este é o primeiro levantamento de intenção de voto a ser publicado pelo instituto após o início do horário eleitoral, que começou a ser veiculado no rádio e na televisão em 30 de agosto.

O atual prefeito Fuad Noman (PSD) tem 14%, enquanto o deputado estadual Bruno Engler (PL) aparece com 13%. A deputada federal Duda Salabert (PDT),12%, e o deputado federal Rogério Correia, 8%. Os quatro estão empatados na margem de erro, que é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. O senador Carlos Viana (Podemos) tem 5% e está empatado na margem de erro com Rogério Correia e com o vereador Gabriel Azevedo (MDB), que aparece com 2%. Lourdes Francisco (PCO), Indira Xavier (UP) e Wanderson Rocha (PSTU) não pontuaram. Indecisos são 8% e outros 8% declararam que pretendem votar branco ou nulo.

Mauro Tramonte, deputado estadual de Minas Gerais (MG) pelo Republicanos Foto: Elizabete Guimarães

O Datafolha ouviu 910 eleitores de Belo Horizonte entre os dias 3 e 4 de setembro. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-02912/2024.

Comparado com a pesquisa anterior do Datafolha, publicada no dia 22 de agosto, Tramonte oscilou dois pontos porcentuais para cima. Fuad Noman cresceu de 10% para 14%. Bruno Engler oscilou de 10% para 13% e Duda Salabert, de 10% para 12%.

Carlos Viana, que tinha 12% há duas semanas, teve uma queda de sete pontos porcentuais. Rogério Correia oscilou um ponto porcentual para cima, saindo de 7% para 8%.

Na pesquisa espontânea, onde os entrevistados respondem o nome de preferência sem ter contato com a lista oficial de candidatos, Mauro Tramonte lidera com 15% de citações. Bruno Engler foi citado por 8%, Fuad por 7% e Duda Salabert por 6%. Rogério Correia foi lembrado por 5% e Gabriel Azevedo por 1%. Outros 2% afirmaram que vão votar no “atual prefeito”. Indecisos somam 48% dos eleitores belo-horizontinos.

Bruno Engler é o candidato mais rejeitado, com 26% dos eleitores declarando que não votariam nele de jeito algum. Em seguida, aparecem Duda Salabert (24%), Carlos Viana (18%), Gabriel Azevedo (18%), Rogério Correia (17%), Fuad Noman (16%) e Mauro Tramonte (13%).

Mauro Tramonte lidera nos cenários de segundo turno

O deputado estadual Mauro Tramonte tem vantagem sobre todos os outros candidatos em hipóteses de segundo turno. Contra Bruno Engler, o parlamentar do Republicanos tem 62% das intenções de voto, contra 18% do candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Brancos e nulos somam 14% e 5% não sabem.

Contra Fuad Noman, Tramonte tem 54% das intenções de voto, contra 31% do atual prefeito. Brancos e nulos somam 10% e 6% não sabem.

Em uma eventual disputa contra Duda Salabert, Tramonte tem 61% contra 25% da deputada federal. Brancos e nulos somam 10% e 4% não sabem.

Em segundo turno entre Tramonte e Carlos Viana, o deputado estadual tem 60%, contra 15% do senador. Brancos e nulos são 17% e indecisos somam 8%.

Se Rogério Correia enfrentar Tramonte, o deputado estadual tem 63% das intenções de voto, contra 19% do petista. Brancos e nulos somam 12% e 6% não sabem em quem votariam.