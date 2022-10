Como estavam as pesquisas para presidente na reta final do segundo turno em outras eleições? Confira

Às vésperas do segundo turno das Eleições 2022, a distância entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) diminuiu a ponto de fazê-los empatar tecnicamente, isto é, no limite da margem de erro, em alguns levantamentos. Em ambas as eleições em que o candidato do PT saiu vitorioso, ele tinha ampla vantagem nas sondagens eleitorais realizadas próximas ao dia da votação. Ele chegou a ter vantagem de mais de 30 pontos (66% a 34%) contra seu adversário em 2002, José Serra (PSDB), segundo pesquisa Datafolha divulgada em 24 de outubro daquele ano.

Este levantamento considera a porcentagem de votos válidos obtidos pelos candidatos do segundo turno em pesquisas Datafolha e Ibope, salvo exceções: em 1989, na edição de 17 de dezembro, o jornal Folha de S. Paulo informou somente a quantidade de votos totais na notícia referente à sondagem; não houve segundo turno em 1994 e 1998.

Na mais recente pesquisa Datafolha, divulgada em 19 de outubro deste ano, Lula tem 52% dos votos válidos, e Bolsonaro, 48%. Só houve uma eleição mais acirrada do que esta desde a redemocratização: a de 1989, quando a diferença entre Collor e Lula era de três pontos.

No levantamento mais recente do Ipec (instituto que herdou metodologia e equipe do antigo Ibope), Lula tem 54%, e o presidente, 46% dos votos válidos.

Distância entre Lula e Bolsonaro nos votos válidos é de 4 pontos, segundo o Datafolha mais recente, de 19 de outubro. Foto: Felipe Rau e Werther Santana/Estadão

Veja como estavam as pesquisas eleitorais na reta final do segundo turno desde 1989:

2018

Datafolha em 25/10: Jair Bolsonaro, 56%; Fernando Haddad, 44%

Ibope em 23/10: Jair Bolsonaro, 57%; Fernando Haddad, 43%

2014

Datafolha em 26/10: Dilma Rousseff, 52%; Aécio Neves, 48%

Ibope em 23/10: Dilma Rousseff, 54%; Aécio Neves, 46%

2010

Ibope em 30/10: Dilma Rousseff, 56%; José Serra, 44%

Datafolha em 20/10: Dilma Rousseff, 55%; José Serra, 45%

2006

Datafolha em 17/10: Lula, 60%; Geraldo Alckmin, 40%

Ibope em 26/10: Lula, 62%; Geraldo Alckmin, 38%

2002

Datafolha em 24/10: Lula, 66%; José Serra, 34%

Ibope em 26/10: Lula, 62%; José Serra, 38%

1989

Datafolha em 17 de dezembro: Fernando Collor, 47%; Lula, 44%