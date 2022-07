Pesquisa Genial/Quaest: Bolsonaro tem 14 pontos de vantagem sobre Lula entre evangélicos

A vantagem do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre os evangélicos cresce desde março e chegou este mês aos 14 pontos, mostra a rodada mais recente da pesquisa Genial/Quaest. O chefe do Executivo tem 45% da preferência nesse segmento, ante 31% do petista. Ambos chegaram a estar empatados nos primeiros três meses do ano, dentro da margem de erro.

Entre junho e julho, o presidente Bolsonaro oscilou dois pontos para cima entre os eleitores dessa denominação religiosa, de 43% a 45%, enquanto Lula oscilou dois pontos para baixa, de 33% a 31%. Outras pesquisas de intenção de voto têm revelado que o petista é mais forte entre os católicos, mas perde para o atual chefe do Planalto entre os evangélicos.

A diminuição do apoio ao petista entre essa fatia dos eleitores coincide com declarações recentes do petista, embora não seja possível afirmar com precisão se há uma correlação. Em abril, o ex-presidente defendeu o aborto como uma “questão de saúde” e sugeriu ampliar as situações que permitem a interrupção legal da gravidez.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começou a cair entre os evangélicos a partir de abril; período coincide com declaração do petista sobre aborto Foto: Douglas Magno/AFP

O tema, caro aos evangélicos e aos apoiadores de Bolsonaro, é usado até hoje como munição eleitoral contra o petista. Em discurso na Marcha para Jesus de Balneário Camboriú (SC), no fim de junho, o chefe do Executivo levantou o assunto, relembrou a fala de Lula e descreveu as eleições deste ano como uma “luta do bem contra o mal”.

O levantamento mostrou que Lula lidera a corrida presidencial com 14 pontos de vantagem sobre Bolsonaro, com 45% contra 31% da preferência. Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro lugar, com 6%. André Janones (Avante) e Simone Tebet (MDB) empatam com 2%.

A pesquisa Genial/Quaest consultou dois mil eleitores presencialmente entre os dias 29 de junho e 2 de julho. A margem de erro prevista é de dois pontos, para mais ou para menos. O registro do levantamento na Justiça Eleitoral é BR-01763/2022.