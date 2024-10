Pesquisa Quaest em Palmas: Janad tem 49% dos votos válidos e Siqueira Campos, 35%

Pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 5, mostra Janad Valcari (PL), candidata apoiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na liderança pela prefeitura de Palmas, com 49% dos votos válidos na véspera da eleição. Em seguida, vem Eduardo Siqueira Campos (Podemos), com 35%, e Professor Júnior Geo, do PSDB, com 16%. Lúcia Viana, do PSOL, não alcançou 1% no levantamento.

Palmas Foto: Divulgação/Governo do Tocantins

PUBLICIDADE Os votos válidos são aqueles que realmente determinam o resultado de uma eleição, pois excluem os votos brancos e nulos. A Quaest levou em consideração também o padrão e o perfil de comparecimento eleitoral na cidade de Palmas para o cálculo. A pesquisa foi contratada pela TV Anhanguera e entrevistou 904 pessoas nesta sexta, 4, e neste sábado, 5. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número TO-05035/2024. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Na pesquisa estimulada, considerando brancos e nulos, Janad Valcari tem 46% de intenção de voto, contra 30% de Siqueira Campos e 15% do Professor Júnior Geo. Indecisos somam 2%, enquanto aqueles que votam branco ou anulam são 6%.

Na espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, a candidata do PL tem 39%, também à frente. O postulante do Podemos tem 24% e o tucano aparece com 13%. Indecisos, aqui, são 23% dos entrevistados, e os brancos e nulos, 1%.

A Quaest também testou os cenários de segundo turno. Janad Valcari teria 49% contra 42% de Siqueira Campos. A postulante do PL tem 52% contra 38% do Professor Júnior.

