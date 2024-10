Pesquisa Quaest em São Paulo: Boulos tem 29% dos votos válidos; Nunes, 28%; e Marçal, 27%

Na véspera do primeiro turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo, a pesquisa Quaest mostra o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) com 29% dos votos válidos, seguido pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 28%, e pelo influenciador Pablo Marçal (PRTB), com 27%. Os índices apontam para empate técnico triplo dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais.

O resultado diz respeito ao cenário estimulado, no qual os nomes dos candidatos são apresentados. A pesquisa foi realizada presencialmente com 2.400 eleitores, entre os dias 4 e 5 de outubro. A margem de confiança é de 95%. Contratada pela TV Globo, o levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-01150/2024.

23/9/2024 DEBATE FLOW Os Candidatos Guilherme Boulos, Ricardo Nunes, Pablo Marçal, Tabata Amaral, José Luiz Datena e Marina Helena durante debate na plataforma Flow. Foto: Reprodução Youtube Flow Foto: Reprodução Youtube Flow

Em um segundo grupo de candidatos, a deputada Tabata Amaral (PSB) tem 10%, o apresentador José Luiz Datena (PSDB) aparece com 4%, e a economista Marina Helena marca 2%.

