Real Time Big Data em Goiânia: Sandro Mabel tem 50% e Fred Rodrigues, 46% das intenções de voto

BRASÍLIA - Pesquisa do instituto Real Time Big Data em Goiânia divulgada nesta quinta-feira, 25, mostra que o cenário na capital de Goiás está indefinido. O ex-deputado federal Sandro Mabel (União) tem 50% das intenções de voto e o ex-deputado estadual Fred Rodrigues (PL) aparece com 46%. Como a margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados.

PUBLICIDADE Outros 3% pretendem votar em branco ou nulo, e 1% do eleitorado está indeciso. Os votos apresentados pelo instituto fazem referência ao cenário estimulado, quando uma lista com o nome dos candidatos é apresentada aos entrevistados. Na comparação com a pesquisa anterior do Real Time Big Data, divulgada no último dia 16, Mabel manteve os mesmos 50%. Fred Rodrigues, por sua vez, oscilou positivamente dentro da margem de erro, saindo de 45% para 46%.

A Real Time Big Data entrevistou 1.000 eleitores de Goiânia entre os dias 23 e 24 de outubro. O índice de confiabilidade é de 95% e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número GO-03541/2024.

Na apuração dos resultados pela Justiça Eleitoral, os votos em branco ou nulos são excluídos. Neste cenário, Mabel tem 52% das intenções de voto, e Rodrigues aparece com 48%.

No primeiro turno da eleição em Goiânia, realizada no dia 6 de outubro, Fred Rodrigues ficou em primeiro com 214.253 votos (31,1% dos votos válidos). Mabel, por sua vez, ficou com a segunda vaga ao obter 190.278 votos (27,7% dos votos válidos).

O ex-deputado federal Sandro Mabel (União) e o ex-deputado estadual Fred Rodrigues (PL) Foto: Divulgação/Alego e @sandromabeloficial via Instagram

Siga o ‘Estadão’ nas redes sociais