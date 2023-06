BRASÍLIA – Após pressão do Google e da Meta – controladora do Facebook, WhatsApp e Instagram –, 33 deputados mudaram de posição em relação ao PL das Fake News. Reportagem do Estadão revelou nesta segunda-feira, 26, que as empresas lideraram uma operação de pressão e lobby durante 14 dias para derrubar a proposta da pauta do Congresso.

A operação envolveu visita de lobistas a gabinetes, ameaça de exclusão de conteúdos nas redes sociais se o projeto fosse aprovado e uma investida online contra os parlamentares que haviam se posicionado a favor do texto. As empresas confirmaram os contatos com os parlamentares e defenderam a atuação contra o PL das Fake News.

O deputado José Nelto (PP-GO); parlamentar foi um dos que mudaram de posição em relação ao PL das Fake News Foto: NAJARA ARAUJO/AG. CÂMARA

Um dos parlamentares, o deputado José Nelto (PP-GO), admitiu a mudança de posição após a pressão das redes, impulsionada pelas big techs. “Eu era favorável a discutir o PL e, com o bombardeio que eu recebi, eu mudei de posição”, disse o parlamentar ao Estadão.

Outros congressistas alegaram que, no primeiro momento, foram favoráveis a colocar o projeto em votação no plenário em função de um acordo entre líderes da Casa, mas depois se posicionaram contra por não concordarem com o conteúdo da proposta.

“Eu recebi representantes de todas as plataformas, Google, Shopee, YouTube…. Era uma fila. Todo mundo ficou apavorado”, afirmou o deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG), presidente da Frente Parlamentar Mista da Economia e Cidadania Digital.

