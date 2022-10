PR: veja a lista de deputados estaduais eleitos em 2022

Os eleitores do Paraná definiram nas eleições deste domingo, 2, os deputados estaduais para representá-los na Assembleia Legislativa do Estado. O mais votado foi Alexandre Curi, do PSD, com 37.033 votos. Ele tem 43 anos.

Dos 54 deputados estaduais eleitos, 15 pertencem ao PSD, que emplacou o maior número de parlamentares na Assembleia Legislativa.

Veja os deputados estaduais mais votados no Paraná:

Alexandre Curi (PSD): 237.033

Marcio Nunes (PSD): 126.006

Professor Lemos (PT): 119.915

Traiano (PSD): 116.810

Tiago Amaral (PSD): 112.731

Romanelli (PSD): 101.175

Hussein Bakri (PSD): 97.681

Requião Filho (PT): 85.676

Arilson Chiorato (PT): 76.788

Ney Leprevost (União Brasil): 76.592

Secretária Márcia (PSD): 75.659

Marcel Micheletto (PL): 73.655

Mabel Canto (PSDB): 70.215

Ricardo Arruda (PL): 68.731

Artagão Júnior (PSD): 65.195

Cobra Repórter (PSD): 60.730

Delegado Tito Barichello (União Brasil): 58.766

Luiz Fernando Guerra (União Brasil): 58.393

Renato Freitas (PT): 57.880

Delegado Jacovos (PL): 57.587

Paulo Gomes da TV (PP): 55.302

Gilson de Souza (PL): 54.976

Do Carmo (União Brasil): 53.229

Maria Victoria (PP): 52.819

Alexandre Amaro (Republicanos): 52.198

Ana Júlia (PT): 51.845

Gilbert Ribeiro (PL): 51.749

Thiago Bürher (União Brasil): 50.948

Anibelli Neto (MDB): 49.546

Batatinha (MDB): 47.310

Luciana Rafagnin (PT): 46.823

Goura (PDT): 46.227

Cantora Mara Lima (Republicanos): 46.011

Cristina Silvestri (PSDB): 45.202

Gugu Bueno (PSD): 44.852

Mauro Moraes (União Brasil): 44.126

Douglas Fabrício (Cidadania): 43.431

Marcelo Rangel (PSD): 42.002

Flavia Francischini (União Brasil): 41.757

Marli Paulino (Solidariedade): 41.263

Alisson Wandscheer (PROS): 41.052

Adao Fernando Litro (PSD): 37.704

Tercilio Turini (PSD): 37.704

Marcio Pacheco (Republicanos): 36.423

Dr Antenor (PT): 36.387

Soldado Adriano José (PP): 36.209

Evandro Araújo (PSD): 35.432

Cloara Pinheiro (PSD): 35.151

Fabio Oliveira (Podemos): 34.640

Denian Couto (Podemos): 30.075

Matheus Vermelho (PP): 29.484

Samuel Dantas (PROS): 29.332

César Mello (PP): 28.481

Luis Corti (PSB): 26.884

