Ratinho Junior, do PSD, é eleito governador do Paraná

Carlos Massa Ratinho Junior, do PSD, foi eleito neste domingo (2) governador do Paraná para os próximos quatros anos. Ele foi reeleito no primeiro turno.

A vitória foi confirmada por volta das 19h40. Com 96,78% das urnas apuradas, o empresário e filho do apresentador Ratinho, do SBT, recebeu 4.109.835 votos, o que representa 69,77% dos votos válidos.

O segundo candidato mais votado foi Roberto Requião, do PT, com 1.534.504 votos (26,05%). O terceiro colocado, Ricardo Gomyde, do PDT, somou 124.229 votos (2,11%).

Ratinho Junior elegeu-se deputado federal pelo Paraná pela primeira vez em 2006. Foi reeleito em 2010 e, em 2012, licenciou-se do cargo para concorrer à Prefeitura de Curitiba, mas foi derrotado.

Em 2013, assumiu a Secretaria do Desenvolvimento Urbano do Paraná (SEDU).

O político retornou à Câmara Federal em 2014, de onde se afastou para ocupar o cargo de deputado estadual. Em 2018, venceu as eleições para governador ainda no primeiro turno.

Votos dos candidatos a governador do Paraná

Carlos Massa Ratinho Junior, PSD (69,81%); Requião, PT (25,99%); Gomyde, PDT (2,12%); Joni Correia, DC (0,84%); Professora Angela, PSOL (0,72%); Vivi Mota, PCB (0,23%); Solange Ferreira Bueno, PMN (0,17% - Anulado Sub Judice); Professor Ivan, PSTU (0,07%); Adriano Teixeira, PCO (0,03%)

Nulos: 376.820 · 5,78%

Em branco: 317.113 · 4,87%

Anulados e apurados em separado: 0 · 0,00%

Atualizado às 20h09