Prefeito de cidade na Bahia encerra ano letivo após candidata que apoiava perder a eleição

Segundo o sindicato, a demissão dos profissionais responsáveis pelo atendimento a alunos com deficiência, “constitui um grave retrocesso na prestação de serviços públicos essenciais e compromete a qualidade do atendimento educacional. Ainda de acordo com a entidade, “o descumprimento do Calendário Escolar 2024, em que as Creches e Escolas Municipais foram informadas informalmente sobre o encerramento do Ano Letivo através do aplicativo de mensagens (WhatsApp) para os gestores das unidades escolares, sem a devida comunicação formal e planejamento, prejudicando futuramente alunos, pais e profissionais da educação, enfim toda a comunidade escolar, estabelecendo a data de encerramento das creches municipais para o dia 31 de outubro, pois as famílias não têm com quem deixar seus filhos devido ao encerramento antecipado e as Escolas Municipais para o encerramento no dia de 30 de novembro deste ano”.

Em nota ao Estadão, o MPBA informou que recebeu a representação enviada pela APBL sobre as supostas demissões e o descumprimento do calendário escolar no dia 23 de outubro. No mesmo dia, a instituição expediu ofício à Secretaria Municipal de Educação solicitando informações sobre a situação no prazo de dez dias úteis. Como a Secretaria não ofereceu resposta e não registrou o recebimento do ofício enviado via e-mail, o MPBA realizará a reiteração do pedido via ofício que será entregue pessoalmente na Secretaria de Educação.