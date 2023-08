Eduardo Paes posta flagra de ‘Homem-Aranha’ interagindo com estátua de Carlos Drummond no Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), publicou nas redes sociais uma vídeo que mostra um homem fantasiado de Homem-Aranha interagindo com a estátua do poeta Carlos Drummond de Andrade, que fica na orla da Praia de Copacabana, na capital fluminense. A cena inusitada foi captada pelas câmeras de segurança do Centro de Operações do Rio.

“É cada uma que o Carlos Drummond de Andrade tem que aguentar”, escreveu Paes.

O vídeo não tem som. O “Homem-Aranha” abraça a estátua e aparenta conversar com ela.

A estátua do poeta Carlos Drummond de Andrade foi inaugurada em 2002. Como já foi alvo de diversos atos de vandalismo, a Prefeitura do Rio instalou câmeras de segurança voltadas especificamente para ela, que se tornou um ponto turístico da cidade.

As imagens divulgadas por Paes são do Centro de Operações do Rio, órgão instalado em 2010 para fazer o monitoramento em vídeo de diversos pontos da capital fluminense.

Continua após a publicidade

O perfil do Centro de Operações interagiu com a publicação do prefeito. “Puro suco de Rio de Janeiro.”

Usuários da rede social também comentaram o vídeo, dizendo que o “Homem-Aranha” foi “desabafar” com o poeta. “Quem nunca desabafou com Carlinhos?”, “reclamando da Mary Jane” e “resolveu pedir conselhos” estão entre os comentários feitos na publicação.