João Campos presta homenagem ao pai, o ex-governador Eduardo Campos, que faleceu há 10 anos

Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também prestou uma homenagem a Eduardo Campos em uma postagem no X, antigo Twitter.

“Eduardo fazia política sem ódio. Herdou do avô o gosto pela negociação, a sensibilidade social e a habilidade para unir as pessoas. Nossa parceria no meu segundo mandato foi a das mais fortes que já tive com um governador, e levou desenvolvimento para Pernambuco. Mais do que uma respeitada liderança pernambucana e nordestina, se tornou uma referência nacional.”, escreveu.