Prefeitura demite três servidoras por não tomarem vacina contra covid-19

A Prefeitura de Ilha Solteira, no interior de São Paulo, demitiu três servidoras públicas que não apresentaram comprovante de vacinação contra a covid-19, depois de um processo administrativo aberto no ano passado. As exonerações foram publicadas na última semana no Diário Oficial do município, que fica a 674 km da capital.

Ao Estadão, o prefeito da cidade, Otávio Gomes (PSD), disse que durante a época crítica da pandemia, as funcionárias afirmaram que não poderiam receber doses da vacina por questões de saúde, mas não comprovaram a situação. “Servidoras alegaram que tinham motivo para não tomar. E foi passado para o jurídico e acarretou na demissão”, relatou. O caso ainda não é dado como encerrado. Segundo o chefe do Executivo municipal, as três demitidas devem buscar a Justiça para tentar reaver os cargos.

Estado de São Paulo aplicou mais de 140 milhões de doses de vacina contra covid-19 até novembro de 2023 Foto: Werther Santana/Estadão

Das três agora ex-funcionárias, duas são professoras, enquanto a terceira atuava como agente administrativo. Em fevereiro de 2022, a Prefeitura de Ilha Solteira publicou determinação para que todos os servidores apresentassem comprovantes de vacinação contra a doença. A medida visava o retorno aos trabalhos presenciais nos departamentos públicos municipais.

A falta de comprovante de vacinação, portanto, fez com que as servidoras acumulassem faltas, segundo nota divulgada pela prefeitura. “Durante esse período, três funcionários municipais se recusaram a tomar a vacina, tampouco apresentaram justificativas médicas aceitáveis. Sendo assim, não puderam entrar nos prédios públicos municipais, acumulando faltas no trabalho que ultrapassaram o máximo permitido em lei”, disse trecho da nota.

De acordo com dados do Governo de São Paulo, apenas em Ilha Solteira foram aplicadas 78.437 doses de vacina contra covid-19. Os dados são da plataforma “Vacinômetro”, do governo paulista, atualizado no começo da tarde deste sábado, 18. Ilha Solteira tem 25.549 habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em todo o Estado, 140,5 milhões de doses foram aplicadas até o momento. Destas, 46,2 milhões de aplicações foram do imunizante Pfizer, enquanto 37,1 milhões de doses foram da Coronavac.

Leia íntegra da nota da Prefeitura de Ilha Solteira

Durante a pandemia do coronavírus, um decreto foi publicado onde proibia pessoas de entrarem nas repartições públicas municipais, caso não apresentassem a carteira de vacinação com a vacina contra o covid-19 ou então uma justificativa (aceitável) pela não vacinação, ao Comitê da covid.

Devido ao acúmulo de faltas, foram instaurados processos administrativos disciplinares para apuração dos fatos. Após regular tramitação, culminou na demissão dos mesmos, conforme determina a lei.