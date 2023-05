Presidente da Funai manda apurar compra de 19 toneladas de bisteca para indígenas na Amazônia

BRASÍLIA - A presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Joenia Wapichana, mandou apurar a compra de 19 toneladas de bisteca que não forem entregues para indígenas do Vale do Javari (AM). Em reportagem publicada neste domingo, 14, o Estadão revelou que a carne deveria abastecer indígenas e servidores do órgão na região com o maior número de povos isolados do País. O produto, entretanto, não chegou a ser incluído nas cestas básicas distribuídas às famílias.

O sumiço da carne virou um dos assuntos comentados nas redes sociais. A pergunta “Cadê a bisteca?” viralizou entre os internautas e representantes de entidades do setor.

Bushe Matis, coordenador da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja): "Nós não recebemos alimentação. Fazer a aquisição e enviar para a aldeia não existe.” Foto: WILTON JUNIOR

Os contratos de compra foram assinados no governo de Jair Bolsonaro. O de maior valor continua em vigor no atual governo. Os gastos bancaram a aquisição de carne congelada, apesar de os indígenas não possuírem geladeira ou outra forma de armazenar o alimento. Dois fornecedores ficam em Manaus, a mais de 1 mil quilômetros das aldeias.

A presidente da Funai acionou a área técnica do órgão para apurar o que aconteceu com a bisteca. “Eu vou apurar as informações, pois se trata de atos da gestão anterior e para tanto preciso que se apure junto aos departamentos competentes internos na Funai”, afirmou Joenia ao Estadão após a publicação da reportagem. A Funai ainda não deu explicações oficiais.

O sumiço das bistecas foi confirmado à reportagem pelos indígenas que deveriam receber o produto e por um comerciante que deveria enviá-lo. Até a funcionária da Funai que assinou o contrato de compra fala em desperdício de dinheiro público. Ela alega que seguia ordens de seus superiores.

“Nem tudo que constitui a cesta básica contempla uma alimentação específica desses indígenas. Era um desperdício, realmente, do dinheiro público”, admitiu Mislene Metchacuna Martins Mendes, atual diretora de administração e gestão da Funai. “Parte dos alimentos chegava sem condições para consumo, mas a ordem era entregar”, disse ela.

Lideranças do Vale do Javari disseram à reportagem que a entrega não ocorreu. “Nós não recebemos alimentação. Fazer a aquisição e enviar para a aldeia não existe”, afirmou o coordenador da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), Bushe Matis.