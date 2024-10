Procuradoria dá parecer favorável para Prefeitura de SP prorrogar contratação de 1.265 professores

Já na segunda instância, no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), o julgamento começará no dia 22 deste mês, segundo dados do TRE-SP. No parecer de Adriana Scordamaglia, há citação de que a situação é “excepcionalíssima”.

“Verifica-se que a hipótese trata-se de uma situação excepcionalíssima, cujo bem jurídico protegido - a continuidade da educação pública - não pode ser prejudicada pelo motivo que seja, mesmo que já estejamos no fim do ano escolar, salientando-se que a demora na tramitação deste feito não pode ser atribuída aos órgãos Eleitorais de 2º grau”, citou em trecho do parecer.