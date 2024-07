Profissionais de Inteligência criticam o termo ‘Abin paralela’ por destruir a imagem do órgão

A Intelis diz lamentar a reincidência cíclica de ocorrências que mancham a imagem da Inteligência Estatal a partir de ações de agentes de fora da corporação, os quais depois de saírem de seus cargos “deixam os ônus de suas ações para os servidores orgânicos”. A corporação afirma esperar que os responsáveis paguem pelos desvios.

“As crises se sucederão e atores externos seguirão destruindo a imagem e as capacidades do imprescindível serviço de Inteligência republicano do Brasil”, diz o texto.