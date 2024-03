Local de julgamento de casos de estelionato pela internet pode ser definido por lei

Hoje, o Código de Processo Penal estabelece que a competência para o processo e o julgamento será determinada, como regra, pelo lugar em que se consuma a infração ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

Caso seja aprovada, a proposta vai acrescentar ao código a responsabilidade para o processo e para o julgamento da ação, quando for em meio virtual. Se a vítima realizou depósito bancário em dinheiro, a competência será do local da agência bancária da conta depositária. Já se a vítima realizou transferência bancária, a competência será do local da agência bancária dela.