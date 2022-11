PSC anuncia fusão com Podemos e evita cláusula de barreira

Publicidade

O Podemos anunciou nesta terça-feira, 22, a incorporação do Partido Social Cristão (PSC), o que ampliará suas bancadas no Congresso a partir do ano que vem, passando a ter 18 deputados e sete senadores. As legendas vinham negociando a fusão para aumentar o acesso ao Fundo Partidário. No caso do PSC, o acordo servirá também para driblar a cláusula de desempenho - a sigla elegeu seis deputados e um senador nas Eleições 2022.

Dessa forma, o Podemos ultrapassa partidos como PDT, PSB e PSDB e se torna a oitava maior bancada da Câmara. A agremiação também passa a ter 48 deputados estaduais, 198 prefeitos e 3.045 vereadores.

A presidente nacional do Podemos, deputada Renata Abreu (SP), lembrou união com o PSC em 2018 ao anunciar a fusão. Foto: Divulgação

O anúncio foi feito no salão verde da Câmara dos Deputados pela presidente do Podemos, a deputada federal Renata Abreu (SP), e pelo presidente do PSC, Pastor Everaldo. A dirigente nacional do Podemos lembrou a união dos partidos em 2018, quando Álvaro Dias (Podemos) concorreu à Presidência tendo Paulo Rabello (PSC) como vice.

Em nota, os partidos afirmam que a fusão nasce comprometida “com o Estado Democrático de Direito”, “o fortalecimento do pacto federativo”, “a harmonia entre os poderes” e o “desenvolvimento econômico voltado à inclusão social”.