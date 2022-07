PSD confirma apoio a Tarcísio e Felício Ramuth como vice ao governo de São Paulo

O PSD anunciou, oficialmente, nesta quinta-feira, o apoio ao ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos), pré-candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao governo de São Paulo. O ex-prefeito de São José dos Campos Felício Ramuth, que era o pré-candidato ao governo pelo PSD até então, ocupará a vaga de vice na chapa.

Ex-prefeito de São José dos Campos será vice na chapa do ex-ministro Tarcísio de Freitas. Foto: Marcelo Chello/Estadão

As decisões foram antecipadas ontem ao Broadcast Político pelo presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab. “PSD dá um passo muito grande”, disse Kassab ao confirmar a decisão durante evento realizado na sede da legenda em São Paulo. “PSD tem uma contribuição muito grande a dar para o Estado de São Paulo”, reforçou.

A escolha do PSD representa uma derrota para o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) e para o ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB), que buscavam o apoio da legenda de Kassab na corrida eleitoral paulista. França deve disputar o Senado na chapa do petista.

Otimismo

O deputado federal Cezinha da Madureira (PSD-SP) declarou, durante evento que oficializou o apoio do PSD ao pré-candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas, que se “Kassab (presidente nacional do PSD) entrou (na campanha) a vitória é certa”. Cezinha, um dos coordenadores da campanha de Tarcísio, emendou: “Ele não entra em barco furado”. Durante o discurso, Cezinha citou uma frase que, segundo ele, foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro (PL): “Tarcísio está saindo melhor do que a encomenda, porque ele já conseguiu ganhar até o Kassab”.

Tarcísio fala em ‘bom plano’

O ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) agradeceu o PSD e o presidente da sigla, Gilberto Kassab, pelo apoio a sua pré-candidatura. Ele destacou que a legenda lhe traz segurança por ser bem estruturada e com bons quadros políticos. “Além da habilidade de Kassab, PSD tem muitos bons quadros. Isso nos dá convicção de que vamos construir bom plano para São Paulo”, afirmou.

Tarcísio destacou que está montando “o melhor time e o melhor plano” para disputar as eleições e, eventualmente, conduzir o governo de São Paulo. Segundo ele, as propostas de governo serão focadas na modernização do Estado e na geração de empregos.

“Se São Paulo é locomotiva do Brasil, essa locomotiva vai andar mais rápido agora”, reforçou o ex-ministro ao agradecer, mais uma vez, o apoio do PSD. Tarcísio reforçou que o ato realizado nesta quinta é um “dos fatos políticos mais relevantes”.

O pré-candidato também agradeceu o presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem foi ministro da Infraestrutura. “Bolsonaro apostou em mim lá trás. Me deu liberdade para trabalhar. E mais uma vez está apostando em mim”, disse. “As portas que Bolsonaro me abriu transformou minha trajetória”, emendou.