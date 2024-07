PSDB contrata Felipe Soutello, ex-marqueteiro de Ricardo Nunes, para campanha de Datena

Na semana passada, o Estadão antecipou que o PSDB estava em negociações com Soutello, responsável pela campanha de Simone Tebet (MDB) à Presidência em 2022. Embora a contratação do marqueteiro não assegure que Datena será candidato pelo PSDB, ela eleva as expectativas em torno do apresentador, que possui um histórico de recuos eleitorais.

“José Aníbal me convenceu de que a candidatura em São Paulo é a principal ferramenta de reconstrução do PSDB. E Datena convencido da importância de uma candidatura forte do centro democrático e com independência e distância da polarização que assola nosso país”, disse Soutello ao Estadão.