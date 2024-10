Ministros do ‘Centrão’ ganham de lavada em cidades do interior e só um sai derrotado; saiba quem

Os ministros de partidos do “Centrão” no governo Lula (PT) acabaram vitoriosos na maioria das disputas municipais das quais participaram este ano. Juscelino Filho (Comunicações), André Fufuca (Esporte), Celso Sabino (Turismo), Sílvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e André de Paula (Pesca) conseguiram emplacar quase todos os candidatos a prefeito e vereador nas cidades para as quais eles enviaram emendas parlamentares enquanto estavam no Congresso. Procurado, Juscelino Filho defendeu a legitimidade das emendas. Os demais ministros não se manifestaram.

Amigos, correligionários e até um ex-motorista acabaram ganhando as prefeituras com apoio dos ministros. Já Carlos Fávaro (Agricultura) focou em ajudar a filha, que disputa a vice-prefeitura de Cuiabá (MT).

Juscelino Filho (Comunicações): ministro venceu em base eleitoral, mas seu pai não conseguiu dar prefeitura "de presente" para mulher Foto: DIV

No Maranhão, o titular das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil) conseguiu eleger o ex-motorista de sua família, Ademar Alves Magalhães, o Fogoió, como prefeito da cidade de Vitorino Freire. A prefeitura é comandada pela família de Juscelino há décadas – agora, ex-motorista e ex-assessor parlamentar de Juscelino na Câmara dos Deputados receberá a faixa da irmã do ministro Luanna Rezende. Em setembro de 2023, Luanna foi alvo da operação Odoacro, da Polícia Federal, sob a suspeita de fraude em licitações para obras de pavimentação feitas pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf). No domingo, 6, Fogoió foi eleito pelo União Brasil com 11.169 votos, ou 62,6% do total, derrotando os desafiantes Cyreno Rezende, do PSB, e Ribamar Filho, do Agir. "Vitorino Freire já escolheu: é 44, Fogoió prefeito! É assim que vamos dar sequência à gestão competente da prefeita Luanna Rezende e conquistar ainda mais avanços para os vitorienses", postou Juscelino no Instagram.

O deputado Domingos Neto (PSD-CE), relator do Orçamento de 2021, curtiu a postagem, na qual o ministro aparece dançando nas ruas. Nos últimos quatro anos, Juscelino mandou ao menos R$ 11,6 milhões em emendas a Vitorino Freire.

Juscelino dança nas ruas de Vitorino Freire (MA) ao celebrar a vitória de seu ex-motorista, Ademar Alves, o Fogoió (União) Foto: Instagram via @juscelinofilho

Mas nem tudo é comemoração para o titular das Comunicações. Em Altamira (MA), cidade para a qual Juscelino destinou R$ 4,15 milhões em emendas, os eleitores decidiram negar um segundo mandato à prefeita Ileida do Queijo (União). Ela terminou com pouco mais de 2,4 mil votos, ou 49,3% do total. Foi superada por Marton Pajeú (PL) por apenas 65 votos. O candidato do PL perdeu a mãe, Norma, na véspera da eleição, no sábado. Ele teve o apoio da deputada federal Detinha (PL) e de outras figuras locais. Na campanha, Pajeú explorou supostos problemas da gestão de Ileida, como suspeitas de fraudes e buracos nas ruas.

A família de Juscelino também saiu derrotada em uma outra disputa: a da prefeitura de Presidente Juscelino (MA). O pai do ministro, o ex-deputado estadual José Juscelino, pediu aos eleitores que dessem a prefeitura “de presente” para sua mulher, a advogada Aline Rezende (União Brasil). No entanto, ela acabou em terceiro lugar. A prefeitura será comandada pelo Dr. Pedro Paulo (PL). Ao contrário dos outros municípios, porém, o ministro não mandou emendas para a cidade.

Em nota, Juscelino disse defendeu a legalidade das emendas ao Orçamento. “A destinação de recursos por meio de emendas parlamentares é legítima. Enquanto parlamentar, Juscelino Filho, indicou emendas visando a alocação eficiente dos recursos públicos, pois conhece de perto as realidades e necessidades específicas das suas regiões”, diz o ministro, por meio de nota.

Em outra cidade importante para sua base eleitoral, Santa Inês (MA), Juscelino Filho conseguiu emplacar na prefeitura um aliado, o deputado estadual Felipe dos Pneus (PP). Juscelino enviou quase R$ 600 mil em emendas para a cidade enquanto esteve no Congresso. Felipe também foi apoiado por outro ministro de Lula: André Fufuca (PP), titular dos Esportes. Fufuca é natural de Santa Inês, e mandou pouco mais de R$ 5 milhões para a cidade de 88 mil habitantes.

A poucos quilômetros dali, em Alto Alegre do Pindaré (MA), Fufuca viu eleito outro aliado seu: José Luna, mais conhecido como Didi do PP. Na noite de domingo (06), Fufuca comemorou a vitória em Alto Alegre do Pindaré, sendo abraçado e cumprimentado pelos moradores. Didi receberá a faixa do pai do ministro, o ex-deputado estadual Fufuca Dantas (PP). Fufuca, o ministro, mandou R$ 6.819.682,00 em emendas para a prefeitura na gestão do pai.

Fufuca em Alto Alegre do Pindaré (MA), na noite das eleições de 2024 Foto: Instagram via @andre_fufuca

Por fim, em São Domingos do Maranhão (MA), Fufuca conseguiu eleger Kleber Tratorzão (PP), com 67,1% dos votos, contra a adversária Irislane Avelar (MDB). O ministro mandou para a cidade R$ 5.088.602,00 em emendas para a localidade.

"A gente viu nos últimos tempos o Congresso Nacional se empoderando em relação à questão das emendas parlamentares. Esse empoderamento alimentou justamente os partidos que têm o espaço mais relevante na Câmara, que são os partidos do Centrão. Então, isso é um fenômeno que se retroalimenta: o Centrão avança sobre o Orçamento, manda para municípios que são seus redutos eleitorais, e isso rende a eles frutos eleitorais", diz o analista político Cristiano Noronha, que é vice-presidente da firma de consultoria Arko Advice em Brasília. No Pará, o ministro do Turismo, Celso Sabino (União), conseguiu fazer prefeitos em diversas cidades para as quais destinou emendas enquanto estava na Câmara. No município de Augusto Corrêa (PA), o protegido do ministro, Estrela Nogueira (MDB), teve uma vitória acachapante. Ficou com 73,1% dos votos, derrotando Amos Bezerra (PT), com e Enfermeiro Vando Alves (PL), que ficou com 2,9%. Nos últimos quatro anos, Sabino enviou ao menos R$ 15,6 milhões em emendas para a cidade. Em Dom Eliseu (PA), o ministro também reelegeu Silon Gama (União) como prefeito, com 63,1% dos votos – sozinho, o ministro mandou R$ 8,7 milhões em emendas para Dom Eliseu nos últimos quatro anos.

Celso Sabino comemora resultado da eleição de Augusto Corrêa - PA Foto: Instagram via @celsosabinooficial

O ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho (Republicanos), saiu vitorioso em Petrolândia (PE), onde apoiou o correligionário Fabiano Marques. O ministro foi parar até nos cartazes do candidato, junto com Lula e outros políticos pernambucanos, como a senadora Teresa Leitão (PT). O ministro mandou R$ 6,4 milhões para Petrolândia. Foi a cidade para a qual ele mais mandou recursos. Fabiano foi eleito com 70,9% dos votos ante apenas 29% de Said Sousa (PL).

Em Camaragibe (PE), outro candidato do Republicanos, Diego Cabral (Republicanos), saiu vencedor com o apoio de Sílvio Costa Filho. O ministro esteve inclusive na carreata do prefeito eleito. Enquanto era deputado, mandou pouco mais de R$ 755 mil para a cidade.

Fávaro (Agricultura) e André de Paula (Pesca) apostaram nas filhas

Os ministros da Pesca, André de Paula, e da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, decidiram apoiar as candidaturas das próprias filhas nas eleições municipais deste ano. Ambos os ministros são do PSD, partido criado por Gilberto Kassab em 2011. Na capital matogrossense, Cuiabá, Carlos Fávaro viu sua filha, a jornalista Rafaela Fávaro (PSD), chegar ao segundo turno como vice na chapa de Lúdio Cabral (PT), contra o candidato bolsonarista Abilio Brunini (PL). A conjuntura, porém, não parece favorável para Rafaela: a tendência é de que os votos do terceiro colocado, Eduardo Botelho (União Brasil), migrem para Brunini, e não para a chapa encabeçada por um petista. Por outro lado, Fávaro saiu-se bem em Jangada (MT), onde esteve em junho inaugirando obras ao lado do prefeito Rogério Meira (PSD). Fávaro mandou R$ 29,3 milhões para a cidade, o que pesou para que Meira se reelegesse com R$ 53,6% dos votos válidos. Ao postar sobre a visita de Fávaro no Instagram, Meira disse que o ministro mandou "mais de R$ 50 milhões" para a cidade. "Fávaro é 'gente da gente', humilde, trabalhador, inteligente e muito carismático. Que Deus lhe abençoe profundamente meu amigo e agora cidadão jangadense. Tmj!", escreveu ele.

Em Recife (PE), a filha do ministro da Pesca André de Paula, Andréa, concorreu a vereadora pelo PSD. Ficou com 6.016 votos, mas não entrou, restando como suplente – no fim, teve mais votos que dois dos vereadores eleitos. Outro filho de político, Gilson Machado Filho (PL), filho do ex-ministro do Turismo de Bolsonaro, Gilson Machado, elegeu-se vereador no Recife com 16.095 votos. Já em Itapissuma (PE), André de Paula esteve na carreata de Júnior de Irmã Teca (PSD), que se elegeu com 58,7% dos votos. O ministro mandou R$ 3,9 milhões para a cidade.