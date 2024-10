Qual é o número para votar em Bruno Engler? Veja

O número para votar no deputado estadual Bruno Engler (PL), candidato à prefeitura de Belo Horizonte, é o 22. O primeiro turno das eleições ocorre neste domingo, 6, com votação dos eleitores até as 17 horas.

Engler faz parte do grupo mais próximo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro no Estado.

Bruno Engler, candidato a prefeito de Belo Horizonte pelo PL. Foto: Bruno Engler via Facebook

O voto para prefeito é o segundo a ser digitado na urna eletrônica. Primeiro, o eleitor deve votar no candidato a vereador de sua preferência, digitando cinco números.

O Estadão terá apuração do resultado do primeiro turno das eleições 2024, ao vivo, a partir das 17 horas deste domingo.